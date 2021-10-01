Европа просит у РФ дополнительные поставки угля

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Производители электроэнергии в Европе попросили у России дополнительные поставки угля. Об этом сообщает Bloomberg.

На данный момент европейские газохранилища заполнены только частично, а возобновляемые источники энергии не в состоянии удовлетворить спрос.

«Если все европейские коммунальные службы перейдут на уголь, это приведет к огромному всплеску спроса на уголь, который Россия сама не сможет обеспечить в такой короткий срок», — заявила главный аналитик Wood Mackenzie Ltd. в Хьюстоне Наташа Тюрина.

Тюрина добавила, что для этого потребуются поставки и из других стран, например, из США, однако ситуация там аналогичная ситуации в других странах.

Кроме того, зависимость европейских стран от ископаемого топлива для поддержания работы своей экономики значительно усложняет переговоры о климатических вопросах, так как до встречи COP26 в Глазго остается несколько недель.

Напомним, что ранее цена угля в Европе достигла максимума за 13 лет. Рост стоимости угля обусловлен резким подорожанием газа — вырос спрос со стороны электростанций и коммунальных предприятий.

Также сообщалось, что цена на газ в Европе приблизилась к $1200. Цены на природный газ продолжают расти на фоне рекордно низких запасов в Европе в преддверии старта отопительного сезона.