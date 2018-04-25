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Европа пытается ограничить вторую волну

Nuotrauka pixabay.com

Во Франции темпы заражения коронавирусом практически достигают пиковых показателей начала пандемии марта-апреля: в пятницу выявлено почти 7400 новых случаев.

Власти страны настаивают на жёстких мерах ношения масок и социального дистанцирования — чтобы не пришлось вводить новый карантин, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Евроньюс.

В Румынии правительство разрешило вновь открывать бары и рестораны, но лишь в тех районах, где ситуация с коронавирусом сравнительно стабильная: прирост заражённых на превышает 1,5 случая на тысячу человек. Окончательное решение принимают местные власти.

А в Украине продолжает расти число заражений и смертельных исходов, устанавливая новые антирекорды. С пятницы власти ограничили въезд для иностранцев сроком по крайней мере на месяц.

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