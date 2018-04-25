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Европа столкнулась с проблемами со сбором урожая из-за пандемии

Фото pixabay.com

Страны Евросоюза ощущают острую нехватку сезонной рабочей силы из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает ряд европейских СМИ в среду, 15 апреля.

Испанские фермеры не могут найти рабочих для сбора клубники. Из-за карантина в Испанию не смогли добраться сезонные работники из Марокко, а работники из стран Восточной Европы вернулись домой. В частности, в провинции Уэльва, где выращивают 97% испанской клубники, не хватает 25 тысяч работников.

Германии, по данным издания, нужно еще 300 тысяч человек для работы на фермах. Страна ослабила ограничения на пересечение границ, из-за чего в страну отправились граждане Румынии — 9 апреля в аэропорту Клуж-Напока на северо-западе Румынии собралось около 2 тыс. сезонных работников, желающих вылететь в Германию.

Politic передает, что в Италии созрела спаржа и клубника, но карантин не дает работникам-мигрантам попасть в страну. Министр продовольствия, сельского и лесного хозяйства страны Тереза Белланова предложила дать разрешение на работу мигрантам без необходимых для этого документов, чтобы решить проблему с урожаем.

Из-за нехватки работников-мигрантов, в европейский супермаркетах могут вырасти цены на свежие продукты, предупредил Европейский парламентский исследовательский центр.

Foreign Policy предостерегает, что пандемия угрожает нарушить глобальные цепочки поставок продовольствия. Производство основных зерновых культур, таких как пшеница, кукуруза и соевые бобы, в меньшей степени пострадали от ограничительных мер, поскольку их сбор в основном механизирован. Проблемы в основном будут с овощами и фруктами: они быстро портятся, а для их сбора и упаковки нужны люди.

Также возникнут проблемы с транспортировкой продуктов по морю. В связи с карантинными мерами коммерческие суда не могут свободно заходить в порты или брать новых членов экипажа, что также негативно сказывается на поставках продовольствия.

Напомним, что ряд стран готовы послать за украинскими заробитчанами чартеры. В МИД Украины думают, разрешать ли украинцам отправляться на сезонные работы за границу.

korrespondent.net

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