Европа страдает от жары и ливней

Лето отмечено в Европе погодными зигзагами: от аномального зноя до ливней, приводящих к затоплению. Такие дожди в сочетании с сильным ветром и градом прошли сразу над несколькими районами Швейцарии, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Евроньюс.
Пострадала и соседняя Германия. На юго-запад страны обрушился ураган. Там ливни привели к кратковременному затоплению входа в центральный вокзал Штутгарта. Автотрассы и железные дороги завалило поломанными деревьями. В Штутгарте после ливня не выдержала канализационная система города. Пенные потоки хлынули на улицы и станции метро.
Сильные эмоции испытали не только немецкие водители, но и любители высокого искусства, прямо во время концерта под порывами ветра одна из скульптур на крыше оперного театра провалилась внутрь, а следом за ней просочилась дождевая вода. Пострадавших, к счастью, нет.
В соседней Чехии после ливней и шквалистого ветра без света тридцать тысяч человек, остановлено движение поездов сразу в четырех регионах.
В Москве на днях за считанные минуты выпало 70 процентов месячной нормы осадков. Гроза и порывистый втер ломали деревья, срывали рекламные щиты и строительные краны, затоплены дороги и даже метро.
А жара тем временем дошла до Венгрии. Столбик и термометра приближается к 40-градусной отметке, и местные власти предупреждают население об опасности перегрева и обезвоживания.