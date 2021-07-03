Европа страдает от жары и ливней

Сильные эмоции испытали не только немецкие водители, но и любители высокого искусства, прямо во время концерта под порывами ветра одна из скульптур на крыше оперного театра провалилась внутрь, а следом за ней просочилась дождевая вода. Пострадавших, к счастью, нет.

В соседней Чехии после ливней и шквалистого ветра без света тридцать тысяч человек, остановлено движение поездов сразу в четырех регионах.

В Москве на днях за считанные минуты выпало 70 процентов месячной нормы осадков. Гроза и порывистый втер ломали деревья, срывали рекламные щиты и строительные краны, затоплены дороги и даже метро.

А жара тем временем дошла до Венгрии. Столбик и термометра приближается к 40-градусной отметке, и местные власти предупреждают население об опасности перегрева и обезвоживания.