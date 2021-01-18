Европа ускоряет темпы вакцинации

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Европа старается ускорить темпы кампании по вакцинации против коронавируса, надеясь, что это поможет снизить заболеваемость до минимума, сообщает Euronews.

В Сербию поступила первая партия вакцины COVID-19 от китайской Sinopharm — 1 млн доз препарата. В ближайшее время прививку смогут сделать 500 тыс. жителей страны: по 2 инъекции на человека.

В Испании жителям дома престарелых стали вводить уже вторую дозу препарата Pfizer/BioNTech. По данным Минздрава страны, первую прививку получили уже 768 тыс. испанцев. Началась также вакцинация препаратом Moderna. 15 января в Испании было зарегистрировано 49 197 новых случаев заболевания, это самый высокий суточный показатель с начала пандемии.