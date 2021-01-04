Европа в декабре 2020 года сократила импорт сжиженного природного газа (СПГ) на рекордные 43 процента в годовом выражении, пишет «Интерфакс».

Европа закупила рекордно мало газа, несмотря на то, что в зимние месяцы его потребление обычно только растет. Это стало новым минимумом не только для 2020-го, но и за последние более чем два года (с сентября 2018-го). Всего за прошлый год Европа снизила импорт СПГ на семь процентов (до 97,194 миллиарда кубометров).

Стихийно перенасытив рынок, СПГ привел к его разбалансировке, а вместе с тем и к стремительному обвалу цен, отмечают эксперты.

Ранее стало известно, что в России рухнула добыча нефти и газа на 8,6 и 6,2 процента соответственно. Экспорт нефти в дальнее зарубежье в 2020 году сократился на 11,8 процента. Нефтегазовые доходы бюджета России за три квартала упали на 36 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.