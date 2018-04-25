Европарламент готов снова дать отсрочку по Brexit

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Европарламент предлагает снова отложить выход Великобритании из Евросоюза, если это предотвратит Brexit без сделки. Об этом заявил глава Европарламента Давид Сассоли, пишет ТАСС.

По его словам, Европарламент готовит соответствующую резолюцию.

«В резолюции будет говориться, что Европарламент открыт к возможному переносу, если это поможет избежать выхода без соглашения или понадобится для проведения всеобщих выборов в Великобритании», — сказал он.

При этом Сассоли подчеркнул, что соглашение между Лондоном и Брюсселем без механизма «бэкстоп» невозможно. «Резолюция даст четкий сигнал о том, что соглашение невозможно без «бэкстопа». Это позиция Еврокомиссии, институтов ЕС, включая и Европарламента, за которым будет последнее слово. Мы хотим соглашение, но понимаем, что его не может быть без «бэкстопа», — отметил он.

Ранее британское правительство опубликовало документ, содержащий наиболее пессимистичный сценарий для экономики страны в случае, если Лондон покинет ЕС без соглашения с Брюсселем.

Напомним, Великобритания добилась переноса крайнего срока Brexit на 31 октября 2019 года. За это время страна должна ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, чтобы избежать «жесткого» Brexit.

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