Европарламент готовит заявление по Украине — СМИ

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Лидеры Европарламента на заседании Конференции президентов намерены одобрить заявление в адрес глав государств и правительств стран-членов Евросоюза с призывом предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС на саммите 23-24 июня в Брюсселе. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на текст заявления.

«Мы должны проявить мужество, решимость и дальновидность перед лицом ухудшения международной обстановки. Сдвигающиеся геополитические плиты требуют действий с нашей стороны. Поступая так, мы будем верны нашим принципам и ценностям. Украинцы, чья родина подвергается жестокому нападению, а также молдаване и грузины, стремящиеся к светлому будущему, ждут сигнала о том, что их место в европейской семье. Вот почему эта Палата настоятельно призывает вас предоставить Украине, Республике Молдова и Грузии статус кандидатов в члены ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе и на основе их заслуг», – говорится в проекте заявления.