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Европарламент намерен потребовать пересмотра решений саммита ЕС, посвященного бюджету и Фонду реконструкции. Об этом сообщила спецкор Польского Радио в Брюсселе Беата Пломецкая, в распоряжении которой оказался текст резолюции, подготовленный христианскими демократами, социалистами, либералами, зелеными и объединенными левыми, передает Польское радио.

Ожидается, что проект резолюции будет вынесен на голосование Европарламента уже завтра, 23 июля. В тексте документа говорится о необходимости увеличения бюджета, а также ужесточения санкционных процедур, связанных с выплатой средств ЕС и несоблюдением верховенства права.

«Европейский парламент не принимает политическое соглашение о многолетних финансовых рамках в его нынешнем виде и готов немедленно начать конструктивные переговоры с Европейским советом, чтобы улучшить это предложение», — говорится в проекте резолюции.

Авторы документа требуют существенного увеличения расходов в рамках бюджета, отмечая при этом, что согласованные его сокращения противоречат целям Европейского союза.

Евродепутаты также напомнили о необходимости согласия со стороны Европейского парламента для вступления в силу бюджета и выплаты средств его бенефициарам с января следующего года.

Авторы резолюции также посчитали «слишком размытыми» положения о зависимости финансовых выплат от соблюдения верховенства права странами ЕС, потребовав их ужесточения.