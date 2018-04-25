  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
default image
США готовятся официально выйти из Парижского соглашения

Подробнее...
default image
Кабмин предлагает накопить 2,5 млрд евро на могильник для отходов Игналинской АЭС

Подробнее...
default image
Конституционный суд Литвы принял первую индивидуальную жалобу

Подробнее...
default image
Европарламент назвал ошибкой отказ Северной Македонии и Албании

Подробнее...
default image
Джонсон потребовал проведения досрочных выборов в декабре

Подробнее...
default image
Бомбардировщики B-52 ВВС США на учениях в Литве впервые атаковали цели

Подробнее...
default image
Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние мультивизы

Подробнее...
default image
Суд наказал бывшего мэра Висагинаса тремя годами условного заключения

Подробнее...
default image
Тысячи фанатов Queen спели Bohemian Rhapsody в новом клипе

Подробнее...
default image
В.Василяускас пока не комментирует выводов комитета по причинам кризиса

Подробнее...
default image
Туристы во Франции столкнулись с массовым мошенничеством

Подробнее...
Photo by European Parliament on Foter.com / CC BY
Предлагается создать государственный коммерческий банк в Литве

Подробнее...
default image
Кто может претендовать на компенсацию

Подробнее...
default image
Переходим на зимнее время

Подробнее...
default image
«Для увеличения налогов много ума не надо»

Подробнее...
default image
Мэрия Вильнюса приглашает жителей , очистить дворы от осенних листьев

Подробнее...
default image
Комитет сейма предлагает президенту дать оценку поведению Банка Литвы

Подробнее...
default image
Индия и Пакистан решили вопрос границы в Кашмире

Подробнее...
default image
Во время речи В.Пранцкетиса в Страсбурге зал покинул глава Госдумы РФ

Подробнее...
default image
Россия списала странам Африки долги на 20 миллиардов долларов

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Европарламент назвал ошибкой отказ Северной Македонии и Албании

Photo by European Parliament on Foter.com / CC BY

Европарламент принял резолюцию, которая признает ошибкой неспособность европейских лидеров достичь консенсуса вокруг решения о начале переговоров о членстве в ЕС с Албанией и Северной Македонией. Об этом говорится на сайте Европарламента.

«Европарламент выражает глубокое разочарование неспособностью прийти к согласию относительно открытия переговоров о членстве в ЕС с Албанией и Северной Македонией в ходе саммита ЕС 17-18 октября. Депутаты выражают сожаление по поводу действий Франции, Дании и Нидерландов, которые заблокировали это решение, и констатируют, что Албания и Северная Македония приняли существенные усилия в течение нескольких прошлых лет, и смогли выполнить условия ЕС для начала переговоров о членстве», – говорится в резолюции.

Депутаты Европарламента отметили усилия Северной Македонии по решению трудного вопроса двусторонних отношений с соседями и приветствовали результаты судебной реформы в Албании.

«Парламент подчеркивает, что «отсутствие решения «лидеров ЕС является стратегической ошибкой, которая вредит авторитету ЕС и посылает негативный сигнал другим возможным странам-кандидатам», – отметили депутаты.

Они призвали страны ЕС действовать ответственно и принять единогласное положительное решение относительно переговоров с Албанией и Северной Македонией во время следующей встречи.

За текст резолюции проголосовали 412 евродепутатов, 136 – против, еще 30 – воздержались.

Напомним, на прошлой неделе саммит ЕС отказался начать переговоры о вступлении двух стран – Северной Македонии и Албании. Еврокомиссар Хан заявил, что лидеры Евросоюза «не смогли выполнить свое обязательство» о начале переговоров.

Позже президент Европейского совета Дональд Туск рассказал, что несколько стран-членов ЕС проголосовали против начала переговоров и пообещал, что Евросоюз снова рассмотрит этот вопрос до саммита в Загребе в мае 2020 года.

реклама

реклама

афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!