Европарламент одобрил ужесточение деятельности автоперевозчиков

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Европарламент (ЕП) утвердил Пакет мобильности, который ужесточает правила деятельности автоперевозчиков. Литва и еще восемь стран, находящихся на периферии Евросоюза, сопротивлялись этому пакету.

Европарламентарии одобрили достигнутый в декабре компромисс по Пакету мобильности. Обновлены правила командировки водителей, их отдыха и доступа к рынку, что призвано улучшить условия работы водителей и предотвратить нечестную конкуренцию в перевозке грузов по дорогам ЕС, говорится в сообщении ЕП.

Больше всего дискуссий вызывает предусмотренное обязательство возврата каждые восемь недель грузовиков в страну регистрации. Западные европейцы утверждают, что обязательный возврат поможет бороться с регистрацией фиктивных компаний грузоперевозок, когда компании, пытающиеся снизить затраты, учреждают одной стране, а действуют в совершенно другой.

Литовские перевозчики и правительство заявляют, что западные европейцы стремятся вытеснить их с рынка, а обязательный возврат грузовиков повысит загрязнение на дорогах и будет мешать борьбе с климатическими изменениями.

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис ранее заявлял BNS, что Литва намерена обжаловать новые правила в Суде справедливости ЕС, если они будут приняты Европарламентом.