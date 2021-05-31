Европарламент: Отношения с РФ «очень напряженные»

Комментируя недавние события вокруг принудительной посадки самолета RyanAir в Минске, Сассоли отметил, что отношения Москвы и Минска продолжат укрепляться.

По словам его словам, взаимодействие Евросоюза и России также «очень напряженное» на фоне отравления и тюремного заключения российского оппозиционера Алексея Навального, а также конфликта на Востоке Украины.

Сассоли сказал, что ЕС продолжит поддерживать внимание к делу с посадкой самолета в Минске и давить на белорусские власти, а также выразил надежду, что это приведет к освобождению Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги.

Ранее сообщалось, что Евросоюз предложил США объединится против России. Об этом якобы говорится в проекте совместного заявления для саммита ЕС-США.