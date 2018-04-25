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Европарламент поддержал сексуальное образование в школах

Фото из открытых источников

В принятой в четверг резолюции Европарламент раскритиковал Польшу за попытку якобы криминализировать сексуальное образование в школах, сообщает Polskie radio.

Европейский парламент принял в четверг резолюцию, в которой выразил обеспокоенность по поводу законопроекта, который якобы запрещает сексуальное образование в польских школах и криминализирует деятельность сексуальных инструкторов. Резолюция призывает страны ЕС обеспечивать всестороннее сексуальное образование в школах.

Евродепутат Беата Кемпа назвала принятую резолюцию атакой на фундаментальные ценности в Польше. Он подчеркнула, что в законопроекте, разработанном не правительством, а группой депутатов, запрещается пропаганда педофилии и всего, что с ней связано. Он не касается сексуального образования в школьных учреждениях. 

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Дискуссия на эту тему состоялась в октябре в Страсбурге по инициативе группы польских евродепутатов, в частности, активиста ЛГБТ Роберта Бедроня. На пленарном заседании он заявил, что законопроект направлен на ограничение сексуального образования в Польше. По словам Роберта Бедроня, наказание от трех до пяти лет лишения свободы будет грозить «например, доктору, который выложит на youtube видео о контрацептивах». По мнению Беаты Кемпы, евродепутаты левого толка, в том числе Роберт Бедронь, преднамеренно ввели Европарламент в заблуждение.

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