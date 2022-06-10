Европарламент предложил разработать механизм конфискации активов РФ

Европейский союз в свете уроков событий на Украине должен укреплять и наращивать оборонную составляющую в тесной кооперации с НАТО, странами-партнерами и другими «государствами-единомышленниками», говорится в принятом в среду докладе Европарламента (ЕП); в докладе, в частности, содержится предложение создать механизм конфискации замороженных активов РФ.
Депутаты ЕП, отмечается в докладе, «рекомендует Совету ЕС и зампреду Еврокомиссии, высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности: подтвердить безусловную поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины в ее международно признанных границах».
Они рекомендуют ЕС «оказывать Украине необходимую материальную, военную, финансовую и гуманитарную помощь и быть готовым внести максимальный вклад в послевоенное восстановление страны, поскольку демократия и свобода зависят от процветания и экономической стабильности; создать правовой инструмент, позволяющий конфисковать замороженные российские активы и средства и использовать их для возмещения ущерба и восстановления Украины».
В ходе состоявшейся накануне дискуссии возобладала позиция, в соответствии с которой ЕС должен всемерно поддержать Украину в военном, экономическом, политическом и дипломатическом смыслах и осудить Россию.
Главный вывод из действий России на Украине заключается в рекомендации ужесточения решений ЕС в области внешней политики и политики безопасности, усиления суверенитета Европы как союза за счет уступок в национальных суверенитетах.
Депутаты рекомендуют «ввести голосование квалифицированным большинством в определенных областях внешней политики, как это уже предусмотрено в Договорах, например, принятие режимов персональных санкций ЕС, и стремиться распространить голосование квалифицированным большинством на внешнюю политику в Совете, чтобы повысить эффективность внешней политики ЕС».
Это означает отмену вето одной или нескольких менее значимых членов ЕС, например, Венгрии, на внешнеполитические и оборонные решения. Более того, рекомендуется обязать кандидатов в ЕС «активно и безоговорочно» выполнять такие решения.
Среди других рекомендаций, обозначенных в пространном документе ЕП — создание регулярного Совета министров обороны ЕС, полноценного военного штаба ЕС, обеспечение ЕС возможности действовать в одиночку, когда это необходимо, и с партнерами, скорейшее достижение продовольственного суверенитета и полной безопасности энергопоставок, снижение энергозависимости, противодействие кампаниям российской пропаганды и дезинформации.
Странам ЕС рекомендуется также включить Великобританию в общие рамки сотрудничества в области обороны и внешней политики.