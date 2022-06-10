Европарламент предложил разработать механизм конфискации активов РФ

Они рекомендуют ЕС «оказывать Украине необходимую материальную, военную, финансовую и гуманитарную помощь и быть готовым внести максимальный вклад в послевоенное восстановление страны, поскольку демократия и свобода зависят от процветания и экономической стабильности; создать правовой инструмент, позволяющий конфисковать замороженные российские активы и средства и использовать их для возмещения ущерба и восстановления Украины».

В ходе состоявшейся накануне дискуссии возобладала позиция, в соответствии с которой ЕС должен всемерно поддержать Украину в военном, экономическом, политическом и дипломатическом смыслах и осудить Россию.

Главный вывод из действий России на Украине заключается в рекомендации ужесточения решений ЕС в области внешней политики и политики безопасности, усиления суверенитета Европы как союза за счет уступок в национальных суверенитетах.

Депутаты рекомендуют «ввести голосование квалифицированным большинством в определенных областях внешней политики, как это уже предусмотрено в Договорах, например, принятие режимов персональных санкций ЕС, и стремиться распространить голосование квалифицированным большинством на внешнюю политику в Совете, чтобы повысить эффективность внешней политики ЕС».

Это означает отмену вето одной или нескольких менее значимых членов ЕС, например, Венгрии, на внешнеполитические и оборонные решения. Более того, рекомендуется обязать кандидатов в ЕС «активно и безоговорочно» выполнять такие решения.

Среди других рекомендаций, обозначенных в пространном документе ЕП — создание регулярного Совета министров обороны ЕС, полноценного военного штаба ЕС, обеспечение ЕС возможности действовать в одиночку, когда это необходимо, и с партнерами, скорейшее достижение продовольственного суверенитета и полной безопасности энергопоставок, снижение энергозависимости, противодействие кампаниям российской пропаганды и дезинформации.

Странам ЕС рекомендуется также включить Великобританию в общие рамки сотрудничества в области обороны и внешней политики.