Европарламент принял резолюцию по Навальному

Также предлагается остановить строительство Северный поток-2.

Также резолюция призывает власти РФ немедленно освободить Навального и осудил политически мотивированные репрессии, в том числе, с использованием системы правосудия. В резолюции действия России расценены как неуместные для члена Совета Европы и ОБСЕ. Она призывает европейские организации оценить, нарушила ли Россия взятые на себя обязательства.

В резолюции содержится призыв к российским властям «прекратить преследования, запугивание, насилие и репрессии в отношении независимых и диссидентских голосов», положить конец «преобладающей безнаказанности, которая привела к гибели многих журналистов, активистов, правозащитников и оппозиционных политиков».

Европарламент считает, что «покушение на Навального и его арест по возвращении в Россию направлены на предотвращение дальнейшего разоблачения серьезной коррупции в режиме и являются частью системных усилий» в попытке заставить замолчать и устранить его и политическую оппозицию. Российское руководство, по мнению депутатов, таким образом стремится остаться у власти и лишает людей шансов на демократию и свободу.

Также от РФ требуют дать ОЗХО полную информацию о программе Новичок, «провести расследование и привлечь к ответственности виновных в преступлении» против Навального.

В резолюции содержится призыв пересмотреть российское законодательство об иностранных агентах и нежелательных организациях, гарантировать всем демократическим партиям равный доступ и равные шансы на предстоящих выборах в Госдуму.

Резолюция с призывом к Совету ЕС носит рекомендательный характер.