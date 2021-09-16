Европарламент призвал ЕС пересмотреть отношения с РФ

Европарламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к ЕС о пересмотре отношений с Россией. За высказались 494 депутата, против — 103, еще 72 воздержались.

В документе рекомендуется властям ЕС «пересмотреть политику Евросоюза в отношении России… и разработать всеобъемлющую стратегию ЕС в отношении РФ» на основе представленных в докладе принципов.

В частности, ЕС должен противодействовать угрозе безопасности, бороться с вмешательством России в дела ЕС и стран Восточного партнерства, вести выборочный диалог с Кремлем, поддерживать демократическое общество.