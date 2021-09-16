Европарламент призвал ЕС пересмотреть отношения с РФ

Европарламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к ЕС о пересмотре отношений с Россией. За высказались 494 депутата, против — 103, еще 72 воздержались.
В документе рекомендуется властям ЕС «пересмотреть политику Евросоюза в отношении России… и разработать всеобъемлющую стратегию ЕС в отношении РФ» на основе представленных в докладе принципов.
В частности, ЕС должен противодействовать угрозе безопасности, бороться с вмешательством России в дела ЕС и стран Восточного партнерства, вести выборочный диалог с Кремлем, поддерживать демократическое общество.
Также страны ЕС должны «быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму РФ», если будут констатированы «нарушения демократических процедур и международного права».
Кроме того, руководству ЕС рекомендуется «укреплять сотрудничество с США» и другими партнерами с целью учреждения глобального альянса по защите демократии.
Автор доклада считает, что повестка ЕС должна «противостоять попыткам России и Китая дестабилизировать европейский порядок».
Песков прокомментировал доклад Европарламента об отношениях с Россией
Утверждение Европарламентом доклада с призывом пересмотреть отношения с Россией вызывает сожаление. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. передает ТАСС.
«Суть этого документа может вызывать только сожаление. К великому сожалению, там не идет речь о необходимости налаживания диалога, о необходимости решения существующих проблем и разногласий путем общения на различных уровнях и по различным каналам, — сказал он. — Единственное, на что можно сделать скидку, — это на то, что это документ, который носит исключительно рекомендательный характер».korrespondent.net