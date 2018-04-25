Европарламент призвал ЕС ввести жесткие санкции против Турции

В резолюции также говорится, что отношения между Евросоюзом и Турцией достигли «исторического минимума» из-за ее действий в Ливии, Сирии, а также прямой поддержки Азербайджана в Нагорно-Карабахском конфликте.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС ускорит разработку санкций против Турции за нелегальную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье. Турция заявила об отсутствии права у Евросоюза требовать прекращения геологоразведки в указанном регионе.