Европарламент призывает бороться с усилиями России оправдать советские преступления

В четверг Европейский парламент призвал Еврокомиссию дать отпор усилиям России по оправданию преступлений, совершенных советским режимом.

В резолюции, принятой по случаю 80-летия Пакта Молотова-Риббентропа европарламентарии назвали усилия «Москвы исказить исторические факты и оправдать преступления, совершенные советским тоталитарным режимом» частью информационной войны против демократической Европы.

«Европарламент (…) призывает Комиссию предпринять решительные меры по борьбе с этими действиями», – говорится в резолюции.

Европарламентарии подчеркнули, что оправдание коммунистических преступлений, осуществляемое российской политической элитой, останавливает превращение России в демократическое государство.

В резолюции ЕП также содержится призыв предпринять меры против любого отрицания Холокоста, включая принижение преступлений нацистов и их пособников.

За такую резолюцию проголосовали 535 парламентариев, 66 были против, 52 воздержались.

Одна из инициаторов резолюции, литовский консерватор Раса Юкнявичене во время дискуссий в ЕП сказала, что эта резолюция «не только о прошлом, она предназначается будущему, молодому поколению, чтобы эта история никогда больше не повторилась, а оставшиеся линии раздела Европы исчезли окончательно».

23 августа 1939 года Советский Союз и Германия подписали так называемый пакт Молотова-Риббентропа и тайные протоколы к нему, которыми произвели незаконный передел Европы. Пакт лишил независимости страны Балтии, в том числе и Литву.

В годы советской оккупации из Литвы в ссылки и лагеря было вывезено около 280 тыс. человек, во время вооруженного сопротивления были убиты более 20 тыс. партизан, боровшихся с советской властью, и их сторонников.

Во время Холокоста в Литве нацисты и их местные пособники уничтожили более 90% еврейского населения страны, насчитывавшего более 200 тыс. человек.

Последние новости