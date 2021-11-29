Европарламент призывает обеспечить жителей лекарствами по доступными ценам

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Европарламент призывает обеспечить для жителей ЕС возможность приобретения лекарств по доступной цене, сообщили в пресс службе ЕП.

Депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию о том, что в 2022 году планируется обновить правовые акты в области фармацевтики.

ЕП призывает разработать политику в области лекарств, направленную на пациента, а также устранить дефицит лекарств, на рынке, усилив цепочки поставок и наладив долгосрочное производство медикаментов.

Депутаты Европарламента выдвинули предложения по облегчению доступа к недорогим лекарствам, повышению прозрачности цен и поощрению совместных государственных закупок в ЕС.

Ожидается, что Европейская комиссия (ЕК) представит предложение по обновленному фармацевтическому законодательству ЕС к концу 2022 года.