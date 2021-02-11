Европарламент проголосует по резолюции о БелАЭС

«Невзирая на общее соглашение Балтийских стран прекратить коммерческий обмен электроэнергией с Беларусью, все еще возможно попадание электроэнергии из этой страны на рынок Евросоюза через российские электросети», – говорится в проекте.

ЕК призывают оценить и предложить меры для остановки электрообмена с Беларусью при соблюдении международных правил торговли и прочих правил для того, чтобы электроэнергия с БелАЭС не попадала на рынок ЕС, пока Эстония, Латвия и Литва присоединены к постсоветской системе БРЭЛЛ.

Кроме того, в проекте выражается сожаление в связи с поспешным началом коммерческой деятельности станции, запланированной на март, и акцентируется, что рекомендации Европейской группы регуляторов по ядерной безопасности (ENSREG) должны быть реализованы до начала коммерческой деятельности БелАЭС.

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