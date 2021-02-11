Европарламент проголосует по резолюции о БелАЭС

В четверг Европейский Парламент (ЕП) проголосует за резолюцию, призывающую остановить коммерческую деятельность строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) до реализации всех рекомендаций безопасности.
В конце января резолюцию одобрил Комитет ЕП по промышленности, научным исследованиям и энергетике.
«Сейчас станция развивается как геополитический проект Беларуси и России, а ее строительство и будущая работа является возможным источником угроз для Евросоюза и его членов с точки зрения безопасности, здоровья и экологии», – говорится в резолюции.
В ней признается, что электроэнергией с БелАЭС возможно торгуют в Балтийских странах, хотя они решили не впускать эту электроэнергию.
«Невзирая на общее соглашение Балтийских стран прекратить коммерческий обмен электроэнергией с Беларусью, все еще возможно попадание электроэнергии из этой страны на рынок Евросоюза через российские электросети», – говорится в проекте.
ЕК призывают оценить и предложить меры для остановки электрообмена с Беларусью при соблюдении международных правил торговли и прочих правил для того, чтобы электроэнергия с БелАЭС не попадала на рынок ЕС, пока Эстония, Латвия и Литва присоединены к постсоветской системе БРЭЛЛ.
Кроме того, в проекте выражается сожаление в связи с поспешным началом коммерческой деятельности станции, запланированной на март, и акцентируется, что рекомендации Европейской группы регуляторов по ядерной безопасности (ENSREG) должны быть реализованы до начала коммерческой деятельности БелАЭС.
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