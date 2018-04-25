Европарламент собирается на сессию в Брюсселе, а не в Страсбурге

Европейский парламент (ЕП) из-за санитарных ограничений, вызванных пандемией коронавируса, вновь соберется на сессию в Брюсселе, а не в Страсбурге. Об этом сообщил председатель ЕП Давид Сассоли в своем Twitter, сообщает ТАСС.

«К сожалению, санитарная ситуация мешает нам отправиться в Страсбург на нашу сессию в октябре. Мы надеемся, что все скоро поменяется и что мы сможем вернуться в наш город», — написал он.

У Европарламента есть три резиденции — в Брюсселе, Страсбурге и Люксембурге. Основная работа проводится в Брюсселе и Страсбурге, тогда как в Люксембурге базируется лишь технический секретариат.

До пандемии в штаб-квартире в Страсбурге в течение одной недели в месяц проходили пленарные сессии Европарламента, где принимались ключевые решения и резолюции, тогда как в Брюсселе в остальное время работали комитеты ЕП, а также раз в месяц проводились двухдневные предварительные сессии, где все эти решения и резолюции разрабатывались. Весной в условиях карантина все сессии Европарламента стали проводиться в удаленном режиме. В сентябре ЕП возобновил работу с частичным присутствием депутатов, однако быстрое ухудшение санитарной ситуации в Европе и мире не позволяет ему вернуться к полноценному режиму работы.

Расходы на перемещение между Бельгией и Францией более 700 евродепутатов (каждый со своими помощниками и прочим персоналом) и ряда постоянных работников Европарламента оплачиваются из бюджета ЕС. По оценке Европейской счетной палаты, проведенной в 2014 году, расходы на эти поездки составили €103 млн в год. Уже неоднократно отдельные страны ЕС поднимали вопрос об упразднении резиденции в Страсбурге в целях экономии. Однако расположение резиденций прописано в базовых соглашениях Европейского союза. В этой связи Франция категорически не готова по своей воле отказаться от страсбургской штаб-квартиры ЕП, которая обеспечивает тысячи рабочих мест в этом городе.

В этой связи 14 сентября, объявив о проведении в Брюсселе первой в этом сезоне сессии ЕП, Сассоли пообещал вернуть евродепутатов в Страсбург как можно скорее.