Европарламент утвердил бюджет-2021

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Европейский парламент принял бюджет Евросоюза на 2021 год. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ЕП.

«Парламент утвердил бюджет Евросоюза на 2021 год. Его доходная часть составит €164,3 млрд, расходная — €166,1 млрд», — указано в заявлении.

По данным пресс-службы, 540 евродепутатов проголосовали «за», 77 — «против» и 70 — воздержались.

Отметим, что бюджет-2021 станет первым годовым бюджетом нового семилетнего финансового цикла ЕС 2021-2027 годов.

Ранее Европарламент утвердил семилетний бюджет ЕС в размере 1,074 триллиона евро. При этом ЕП добился 15 миллиардов на десять ключевых программ Евросоюза.