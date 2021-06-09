Европарламент утвердил введение COVID-сертификатов

Депутаты Европарламента завершили законодательную работу над пакетом по введению цифрового COVID-сертификата. Этот документ облегчит передвижение граждан в пределах ЕС и будет способствовать экономическому восстановлению, сообщается на сайте Европарламента в среду, 9 июня.
За утверждение регламента ЕС по цифровым COVID-сертификатам проголосовали 546 евродепутатов. При этом 93 были против и 51 воздержался.
За второй регламент, который распространяет действие сертификатов на граждан третьих стран, проживающих в ЕС и Шенгене, проголосовали 553 евродепутата, 91 высказался против, 46 воздержались.
Теперь оба регламента должен окончательно утвердить Совет ЕС и они должны быть опубликованы в Официальном вестнике.
Как известно, COVID-сертификаты начнут действовать во всех странах ЕС и Шенгена с 1 июля. При этом некоторые государства уже начали их выдавать.
COVID-сертификаты ЕС будут бесплатными, получить их можно будет как в электронном, так и в бумажном виде. Главный их элемент – QR-код, с помощью которого будут проверять подлинность сертификата.
Предусмотрено также признание сертификатов, выдаваемых третьими странами, если они соответствуют критериям европейских сертификатов.korrespondent.net