Европарламент хочет снизить скорость в городах до 30 км/ч

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Европарламент принял резолюцию о мерах по достижению нулевого уровня смертности в Европе к 2050 году, сообщает пресс-служба Парламента ЕС. За резолюцию проголосовали 615 депутатов Европарламента.

В ней содержатся предложения по снижению скорости движения для автомобилей в жилых кварталах до 30 км/ч. Кроме того, скорость будет предложено снизить в местах с большим количеством пешеходов и велосипедистов. Резолюция включает в себя другие меры. Например, внедрение «безопасного режима вождения» в электронные и мобильные приложения водителей для сведения к минимуму отвлекающих моментов.

Также предлагается ввести налоговые льготы или специальные страховки для тех, кто покупает автотранспорт с высоким стандартом безопасности. Кроме того, было предложено ввести «нулевую толерантность к вождению в нетрезвом виде».

Ранее мы писали о том, что в центре Парижа уже ввели ограничение скорости до 30 км/ч.