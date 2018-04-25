Европе предрекают новую беду

Эпидемия — это, конечно, беда, но не меньше коронавируса европейцы, особенно фермеры, в эти засушливые дни озабочены возможной гибелью их посевов из-за засухи, которую предрекают синоптики.

Как передает АЗЕРТАДЖ, климатические изменения вызывают в настоящее время особые опасения. Такой результат показал недавний опрос общественного мнения в сельскозозяйственных районах ЕС. Засухи, которая наносит с каждым годом все больший вред сельскому хозяйству, боятся 85 процентов респондентов. Это особенно важно сейчас, когда без дождей вряд ли прорастут семена. Ведь в ЕС уже многие недели не падала ни кипля дождя, чего не было в последние десятилетия.

Европейских фермеров тревожит также экономический аспект последствий эпидемии. Повторной волны коронавируса боятся 77 процентов опрошенных, а сокращения семейного бюджета – 40 процентов респондентов.