Европе угрожает нехватка газа — Госдеп

Европе грозит нехватка газа предстоящей зимой. Об этом заявил старший советник по вопросам энергетической безопасности при Госдепартаменте США Амос Гокстейн, передает Financial Times.
По его словам, это связано с тем, что Россия не поставила достаточно топлива на европейский рынок, что в итоге привело к росту цен на ресурс.
«Если в январе-феврале наступит настоящая холодная зима, у вас могут закончиться запасы. И это меня беспокоит», — заявил Гокстейн.
Он отметил, что Европа начинает новый зимний период также с угрозой сокращения поставок. Чиновник добавил, что США обеспокоены зависимостью Европы от энергоснабжения из России.
«Речь идет не только о геополитических играх», — подчеркнул чиновник, добавив, что на карту поставлены жизни людей.
Ранее сообщалось, что цены на газ установили новый максимум. На прошлой неделе в Европе в ходе торгов цена газа превысила 710 долларов за одну тысячу кубометров.
Тем временем Газпром объявил о завершении строительства СП-2. Строительство российского газопровода завершено утром 10 сентября, заявили в компании.korrespondent.net