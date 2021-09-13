Европе угрожает нехватка газа — Госдеп

Он отметил, что Европа начинает новый зимний период также с угрозой сокращения поставок. Чиновник добавил, что США обеспокоены зависимостью Европы от энергоснабжения из России.

«Речь идет не только о геополитических играх», — подчеркнул чиновник, добавив, что на карту поставлены жизни людей.

Ранее сообщалось, что цены на газ установили новый максимум. На прошлой неделе в Европе в ходе торгов цена газа превысила 710 долларов за одну тысячу кубометров.

Тем временем Газпром объявил о завершении строительства СП-2. Строительство российского газопровода завершено утром 10 сентября, заявили в компании.