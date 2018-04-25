Европейская экономика столкнулась со сложностями

Европейская экономика оказалась в ловушке из-за сложностей, вызванных коронавирусом. Европейскому центральному банку (ЕЦБ) приходится активно скупать государственные облигации стран-членов ЕС, чтобы те могли направить средства на финансовую помощь гражданам и бизнесу, однако подобная практика фактически стирает границы между монетарной политикой ЕЦБ и фискальной политикой национальных правительств. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Общеевропейской регулятор столкнулся с этой проблемой в связи с тем, что наиболее развитые страны еврозоны, такие как Германия и Нидерланды, выступают против выпуска общеевропейских облигаций, деньги от которых как раз можно было бы направить на решение проблем, вызванных пандемией. Богатые страны не готовы нести единую ответственность за всех и готовы лишь обсуждать механизмы кредитования.

ЕЦБ же вынужден помогать общеевропейской экономике, выкупая на рынке государственные облигации стран-членов. Яркий пример — итальянские бонды, доходность и рискованность по которым с начала эпидемии резко возросла. Для стабилизации ситуации ЕЦБ потратил на скупку итальянских бумаг миллиарды евро, однако даже такие вложения не позволили удержать бумагу — доходность все равно резко выросла и достигла 1,8 процента годовых. На текущий момент на скупку гособлигаций ЕЦБ выделил 750 миллиардов евро, регулятор уже объявил, что готов потратить еще 500 миллиардов сверху.

Даже столь масштабная программа помощи не позволит ЕЦБ решить главную задачу — разогнать инфляцию, а вместе с ней и экономический рост внутри еврозоны. Аналитики отмечают, что в нынешних условиях адаптировать программу для всех членов еврозоны крайне сложно, плюс сам метод помощи — фактически эмиссия новой валюты под долговые обязательства — далеко не всегда успешно работает.

В частности, они приводят в пример Японию, где уровень долга превышает ВВП в два раза, однако даже там ждать роста инфляции пришлось очень долго. Более того, высоки риски, что страны вроде Италии, чей уровень долга уже достигает 160 процентов к ВВП, а также Франции и Испании начнут испытывать реальные проблемы с обслуживанием обязательств. Задача крайне сложная — необходимо найти баланс между достаточной поддержкой экономики и удержания адекватного уровня госдолга.

Аналитики также отмечают, что нынешней главе ЕЦБ Кристин Лагард придется сложнее, чем ее предшественнику Марио Драги, который для роста экономики запускал масштабные программы количественного смягчения, на деньги от которой ЕЦБ так же скупал бонды европейских стран. Тогда задача была проще — многомиллиардные кредиты выдавались в обмен на реализацию программ, которые в конечном итоге должны были привести к снижению уровня госдолга и росту экономики. В нынешнее время Лагард не сможет провести подобный обмен договоренностями с национальными правительствами, как и не сможет им отказать в финансировании.

«Проблема в том, что цель оправдывает средства. ЕЦБ знает, что если он не будет проводить политику помощи членам еврозоны, то в конечном итоге это может привести валютное объединение и евро к краху», — отмечает старший экономист по европейскому рынку в Jefferies Марчел Александрович.

Ведущие экономики столкнулись с беспрецедентным обвалом деловой активности на фоне пандемии коронавируса. США, Великобритания, Германия и другие страны уже признают, что сила удара по экономике сравнима с временами великой депрессии и Второй мировой войны. Большинство стран для борьбы с экономическими последствиями запускают программы количественного смягчения и снижая ключевые ставки, заливая экономику дешевыми деньгами.