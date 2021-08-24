Европейские авиакомпании возобновили продажу билетов в Минск

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Газета «Известия» пишет, что три европейские авиакомпании — Lufthansa (Германия), LOT (Польша) и AirBaltic (Латвия) — вновь начали продавать билеты на авиарейсы из своих стран в Минск (Беларусь).

Так, немецкий авиаперевозчик Lufthansa предлагает купить билеты на рейсы в Минск с сентября. Латвийская компания AirBaltic открыла продажу билетов в белорусскую столицу на рейсы с ноября. Польский перевозчик LOT предлагает полететь в Минск с октября.

Ранее 5 июня Евросоюз официально запретил всем авиакомпаниям из Беларуси использовать своё воздушное пространство и прибывать в аэропорты стран-членов ЕС. Ряд европейский государств также призвал своих нацперевозчиков облетать территорию Белоруссии. Этой рекомендации последовали, в том числе, и AirBaltic, LOT и Lufthansa. Решение Евросоюза явилось реакцией на инцидент с самолётом Ryanair 23 мая в аэропорту Минска.