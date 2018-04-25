Европейские лидеры осуждают попытку убить А. Навального – Г. Науседа

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Совет руководителей Европы осуждает покушение на убийство лидера российской оппозиции Алексея Навального, утверждает литовский президент Гитанас Науседа.

«Совет руководителей Европы осуждает покушение на убийство А. Навального с использованием военного химического парализующего вещества группы «Новичок», – отметил глава страны в присланном в пятницу комментарии BNS.

«Использование химоружия является грубым нарушением международного права», – добавил он.

По словам Г. Науседы, европейские лидеры призывают российские органы власти к «всестороннему сотрудничеству» с Организацией по запрету химического оружия (OPCW), с тем, чтобы обеспечить независимое международное расследование и привлечь к ответственности виновных лиц.

Руководитель Литвы также добавил, что Совет руководителей Европы вновь рассмотрит вопрос отравления А. Навального 15-16 октября.

В четверг и в пятницу Г. Науседа участвует в проходящем в Брюсселе саммите ЕС.