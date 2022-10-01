Европейские политики связывают надежду на предстоящий саммит ЕС

Ряд европейских столиц выражают надежду, что на предстоящем саммите Европейского Союза (ЕС) в Праге Совет ЕС придет к политической договоренности по поводу кризисных мер в отношении высоких цен на энергоносители.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, одним из политиков, выразивших эту надежду, является министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела, который заявил, что ожидает от отвечающих за промышленную сферу министров государств-членов ЕС, что они убедят Европейскую комиссию не останавливаться на уже достигнутом и продолжить разработку шагов, которые способны снизить стоимость в первую очередь газа для потребителей в Европе.