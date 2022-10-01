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Европейские политики связывают надежду на предстоящий саммит ЕС

Photo by European Parliament on Foter.com / CC BY

Ряд европейских столиц выражают надежду, что на предстоящем саммите Европейского Союза (ЕС) в Праге Совет ЕС придет к политической договоренности по поводу кризисных мер в отношении высоких цен на энергоносители.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, одним из политиков, выразивших эту надежду, является министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела, который заявил, что ожидает от отвечающих за промышленную сферу министров государств-членов ЕС, что они убедят Европейскую комиссию не останавливаться на уже достигнутом и продолжить разработку шагов, которые способны снизить стоимость в первую очередь газа для потребителей в Европе.

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В сообщениях европейских СМИ говорится, что в настоящий момент готовится кризисный пакет, который включает в себя установление лимита на доходы поставщиков электричества, вырабатываемого более дешевыми методами – за счет атомных электростанций и возобновляемых источников.

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