Европейские «зелёные»: В.Синкявичюс не наш кандидат в ЕК, но имеет хорошие идеи

Ска Келлер, один из лидеров фракции Европейской партии зелёных в Европейском парламенте, сказала, что хотя Виргиниюс Синкявичюс, кандидат в Европейскую комиссию от Литвы, не является их представителем, но он хорошо себя зарекомендовал во время своей презентации в Брюсселе.
«Он не является кандидатом зелёных в традиционном смысле этого слова», — заявила Келлер журналистам в Брюсселе в среду.
Тем не менее, она сказала, что во время слушаний в Европарламенте у зеленых создалось очень хорошее мнение о литовском кандидате.
«Мы считаем, что он очень хорошо себя зарекомендовал, у него есть очень хорошие идеи», — сказала политик из Германии.
Союз крестьян и зеленых Литвы, членом которого является В.Синкявичюс, не является членом Европейской партии зеленых, но «крестьяне» работают во фракции «зелёных» Европейского парламента.
Состав будущей Европейской комиссии должен быть утверждён всем Европейским парламентом. Кабинет представителя Германии Урсулы фон дер Ляйен должен начать работу в декабре.
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