Европейские «зелёные»: В.Синкявичюс не наш кандидат в ЕК, но имеет хорошие идеи

Ска Келлер, один из лидеров фракции Европейской партии зелёных в Европейском парламенте, сказала, что хотя Виргиниюс Синкявичюс, кандидат в Европейскую комиссию от Литвы, не является их представителем, но он хорошо себя зарекомендовал во время своей презентации в Брюсселе.

«Он не является кандидатом зелёных в традиционном смысле этого слова», — заявила Келлер журналистам в Брюсселе в среду.

Тем не менее, она сказала, что во время слушаний в Европарламенте у зеленых создалось очень хорошее мнение о литовском кандидате.