  • Началась подписка на 2020 год!
default image
С.Сквярнялис за предолимпийский турнир по баскетболу в Литве

Подробнее...
default image
Жалоба Н.Венцкене на арест будет рассмотрена Вильнюсским судом

Подробнее...
default image
Д.Моцкус связывает дело MG Baltic с просьбами к СМИ не критиковать Д. Грибаускайте

Подробнее...
default image
Владелец концерна MG Baltic Д.Моцкус прибыл свидетельствовать по делу о коррупции

Подробнее...
default image
По подозрениям в торговле людьми в Литве и Испании задержано 15 человек

Подробнее...
default image
Э.Масюлис: Д.Грибаускайте обращалась к MG Baltic за поддержкой в ​​СМИ

Подробнее...
default image
Обострение в секторе Газа: из-за ударов Израиля погибли 16 палестинцев

Подробнее...
default image
В Каунасской клинике родился самый маленький из выживших новорожденных

Подробнее...
default image
Европейские "зелёные": В.Синкявичюс не наш кандидат в ЕК, но имеет хорошие идеи

Подробнее...
default image
США отменили пошлины на 36 китайских товаров

Подробнее...
default image
ЕС создаст собственную ПВО и ПРО с космическими компонентами

Подробнее...
default image
У Литвы есть план по смягчению последствий изменения климата

Подробнее...
default image
Лукашенко выступил против Brexit и бюрократии в ЕС

Подробнее...
default image
По итогам выборов дотации увеличатся для консерваторов и "аграриев"

Подробнее...
default image
Правительство Польши ушло в отставку

Подробнее...
default image
М. Дубниковас: в управлении госкомпаниями возвращаемся в темные времена

Подробнее...
default image
Делистинг ESO и Ignitis gamyba – удар по фондовому рынку

Подробнее...
default image
Ведётся подготовка к реконструкции участка Via Baltica до границы с Польшей

Подробнее...
default image
Венецию снова затопило (видео)

Подробнее...
default image
В среду соберется Комиссия по помилованию лиц, осужденных за шпионаж

Подробнее...
TOP,Новости,Политика

Европейские «зелёные»: В.Синкявичюс не наш кандидат в ЕК, но имеет хорошие идеи

Фото Virginijus Sinkevičius/ twitter.com

Ска Келлер, один из лидеров фракции Европейской партии зелёных в Европейском парламенте, сказала, что хотя Виргиниюс Синкявичюс, кандидат в Европейскую комиссию от Литвы, не является их представителем, но он хорошо себя зарекомендовал во время своей презентации в Брюсселе.

«Он не является кандидатом зелёных в традиционном смысле этого слова», — заявила Келлер журналистам в Брюсселе в среду.

Тем не менее, она сказала, что во время слушаний в Европарламенте у зеленых создалось очень хорошее мнение о литовском кандидате.

афиша

«Мы считаем, что он очень хорошо себя зарекомендовал, у него есть очень хорошие идеи», — сказала политик из Германии.

Союз крестьян и зеленых Литвы, членом которого является В.Синкявичюс, не является членом Европейской партии зеленых, но «крестьяне» работают во фракции «зелёных» Европейского парламента.

Состав будущей Европейской комиссии должен быть утверждён всем Европейским парламентом. Кабинет представителя Германии Урсулы фон дер Ляйен должен начать работу в декабре.

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600