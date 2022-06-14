Европейский центральный банк взял курс на повышение учетных ставок

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По итогам заседания совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) представители регулятора приняли решение сохранить базовую ставку по кредитам в еврозоне на уровне 0%. Вместе с тем, регулятор намерен впервые за 11 лет постепенно поднимать базовую ставку на фоне высокой инфляции.

В частности, представители ЕЦБ заявили о возможном росте базовой ставки на 25 пунктов в июле и ее повторной корректировке в сентябре. «Калибровка этого повышения ставки будет зависеть от обновленного среднесрочного прогноза инфляции. Если среднесрочный прогноз инфляции сохранится или ухудшится, на сентябрьском заседании уместно будет увеличить прирост»,- говорится в пресс-релизе ЕЦБ.