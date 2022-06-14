Европейский центральный банк взял курс на повышение учетных ставок

По итогам заседания совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) представители регулятора приняли решение сохранить базовую ставку по кредитам в еврозоне на уровне 0%. Вместе с тем, регулятор намерен впервые за 11 лет постепенно поднимать базовую ставку на фоне высокой инфляции.
В частности, представители ЕЦБ заявили о возможном росте базовой ставки на 25 пунктов в июле и ее повторной корректировке в сентябре. «Калибровка этого повышения ставки будет зависеть от обновленного среднесрочного прогноза инфляции. Если среднесрочный прогноз инфляции сохранится или ухудшится, на сентябрьском заседании уместно будет увеличить прирост»,- говорится в пресс-релизе ЕЦБ.
После сентября, исходя из текущей оценки, Совет управляющих ожидает, что будет уместным постепенное, но устойчивое дальнейшее повышение процентных ставок. ЕЦБ готов скорректировать все свои инструменты, включив в них гибкость, если это оправдано, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне 2% в среднесрочной перспективе.
Неоправданная агрессия России в отношении Украины продолжает давить на экономику в Европе и за ее пределами, говорится в отчете ЕЦБ. Это подрывает торговлю, приводит к нехватке материалов и способствует росту цен на энергоносители и товары. Данные факторы будут по-прежнему сказываться на уверенности и сдерживать рост, особенно в краткосрочной перспективе. Тем не менее, отмечает регулятор, существуют условия для дальнейшего экономического роста благодаря продолжающемуся открытию экономики, сильному рынку труда, фискальной поддержке и сбережениям, накопленным во время пандемии.freecity.lv