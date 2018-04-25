Европейский кредит – на сохранение рабочих мест

Еще один кредит в размере 302,3 млн евро должен прийти в Литву в первом квартале следующего года.

«Сохранение рабочих мест является важным для скорейшего восстановления экономики», — заявил в сообщении министерства временный министр финансов Литвы Вилюс Шапока.

Комиссия сообщает, что в начале минувшей недели перевела уже вторую выплату в 14 млрд евро по программе SURE, выпустив вторую эмиссию социальных облигаций.

Между тем ситуация на рынке труда Литвы ухудшается. Самую большую группу безработных составляют люди в возрасте 50-59 лет. Но в последнее время резко возросло число граждан, длительное время не имеющих работы.



В Литве длительная безработица за год увеличилась на 89,1 процента. Об этом сообщила Служба занятости.

По состоянию на 1 октября в стране было зарегистрировано более 53,7 тысячи безработных, из них у 18,8 тысячи человек нет профессии. За год по мере пополнения рядов длительных безработных количество людей без профессиональной квалификации увеличилось почти вдвое.

В эту группу входят те, кто по разным причинам (система образования, семейные обстоятельства, личные особенности) не приобрел никакой профессии, не имел мотивации учиться и повышать квалификацию. Неквалифицированные люди, как правило, становятся долгосрочными безработными, и их интеграция в рынок труда уже требует комплексных мер.

«Положение соискателей усугубляется еще и тем, что в настоящее время из-за изменившейся экономической ситуации, неопределенности в деятельности компаний, ограничения или приостановления деятельности компаний выбор вакансий и возможностей трудоустройства сокращается. Таким образом, по мере увеличения периода поиска работы все больше людей становятся длительными безработными», – отметила заведующая отделом мониторинга и анализа Службы занятости Юргита Земблите.

За девять месяцев текущего года в Службу занятости обратились 258,7 тысячи соискателей, из которых более 30 процентов не имели профессионального образования. Количество низкоквалифицированных специалистов увеличилось на 17,9 процента по сравнению с 2019 годом.

Число длительно безработных без профессионального образования увеличилось на 91,7 процента, молодежи – на 79,3 процента, лиц старше 50 лет – на 27,2 процента.

По данным Службы занятости, сложной остается ситуация среди молодых людей в возрасте до 29 лет. У 47 тысяч из 87,5 тысячи молодых людей, которые обратились за три месяца этого года, не было профессиональной квалификации. Количество молодых людей без профессии за год увеличилось на 79,3 процента.

В возрастной группе старше 50 из 72 тысяч зарегистрированных лиц у 19,7 тысячи не было профессиональной квалификации. Их количество за год увеличилось на 27,2 процента. За девять месяцев 2019 года зарегистрировано 55,9 тысячи человек старше 50 лет, из них – 15,5 тысячи без профессии.

Количество регистрируемых безработных молодых людей до 30 лет увеличилось за год вдвое. Так, по данным сентября, каждый второй зарегистрированный безработный (52 процента) был в возрасте до 29 лет.

Глава Службы занятости Инга Балнаносене отметила, что одной из причин роста безработицы среди молодежи является то, что большинство из них работали в компаниях из сферы торговли, услуг, которые больше всего пострадали от объявленного карантина и чрезвычайной ситуации.

Из-за пандемии коронавируса выбор вакансий и возможностей трудоустройства сокращается, сообщили в Службе занятости.

Информация «ЛК», BNS