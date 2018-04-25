Европейский кредит – на сохранение рабочих мест

Европейская комиссия на прошлой неделе выделила Литве кредит в 300 млн евро для помощи в сохранении рабочих мест во время пандемии коронавируса. Всего по программе SURE Литва получит более 600 млн евро кредитов, информирует BNS.
«Я рада возможности сообщить, что сегодня Литва по программе SURE получит в форме кредитов 300 млн евро, которые направлены на помощь в сохранении рабочих мест в стране во время пандемии. Скоро Литва получит еще 302 млн евро. Европа с вами», — написала в социальных сетях председатель ЕК.
По утверждению Министерства финансов Литвы, кредит состоит из двух частей — 200 млн евро на пять лет под нулевые проценты и 100 млн евро на 30 лет под 0,3%.
Еще один кредит в размере 302,3 млн евро должен прийти в Литву в первом квартале следующего года.
«Сохранение рабочих мест является важным для скорейшего восстановления экономики», — заявил в сообщении министерства временный министр финансов Литвы Вилюс Шапока.
Комиссия сообщает, что в начале минувшей недели перевела уже вторую выплату в 14 млрд евро по программе SURE, выпустив вторую эмиссию социальных облигаций.
Между тем ситуация на рынке труда Литвы ухудшается. Самую большую группу безработных составляют люди в возрасте 50-59 лет. Но в последнее время резко возросло число граждан, длительное время не имеющих работы.
В Литве длительная безработица за год увеличилась на 89,1 процента. Об этом сообщила Служба занятости.
По состоянию на 1 октября в стране было зарегистрировано более 53,7 тысячи безработных, из них у 18,8 тысячи человек нет профессии. За год по мере пополнения рядов длительных безработных количество людей без профессиональной квалификации увеличилось почти вдвое.
В эту группу входят те, кто по разным причинам (система образования, семейные обстоятельства, личные особенности) не приобрел никакой профессии, не имел мотивации учиться и повышать квалификацию. Неквалифицированные люди, как правило, становятся долгосрочными безработными, и их интеграция в рынок труда уже требует комплексных мер.
«Положение соискателей усугубляется еще и тем, что в настоящее время из-за изменившейся экономической ситуации, неопределенности в деятельности компаний, ограничения или приостановления деятельности компаний выбор вакансий и возможностей трудоустройства сокращается. Таким образом, по мере увеличения периода поиска работы все больше людей становятся длительными безработными», – отметила заведующая отделом мониторинга и анализа Службы занятости Юргита Земблите.
За девять месяцев текущего года в Службу занятости обратились 258,7 тысячи соискателей, из которых более 30 процентов не имели профессионального образования. Количество низкоквалифицированных специалистов увеличилось на 17,9 процента по сравнению с 2019 годом.
Число длительно безработных без профессионального образования увеличилось на 91,7 процента, молодежи – на 79,3 процента, лиц старше 50 лет – на 27,2 процента.
По данным Службы занятости, сложной остается ситуация среди молодых людей в возрасте до 29 лет. У 47 тысяч из 87,5 тысячи молодых людей, которые обратились за три месяца этого года, не было профессиональной квалификации. Количество молодых людей без профессии за год увеличилось на 79,3 процента.
В возрастной группе старше 50 из 72 тысяч зарегистрированных лиц у 19,7 тысячи не было профессиональной квалификации. Их количество за год увеличилось на 27,2 процента. За девять месяцев 2019 года зарегистрировано 55,9 тысячи человек старше 50 лет, из них – 15,5 тысячи без профессии.
Количество регистрируемых безработных молодых людей до 30 лет увеличилось за год вдвое. Так, по данным сентября, каждый второй зарегистрированный безработный (52 процента) был в возрасте до 29 лет.
Глава Службы занятости Инга Балнаносене отметила, что одной из причин роста безработицы среди молодежи является то, что большинство из них работали в компаниях из сферы торговли, услуг, которые больше всего пострадали от объявленного карантина и чрезвычайной ситуации.
Из-за пандемии коронавируса выбор вакансий и возможностей трудоустройства сокращается, сообщили в Службе занятости.
Информация «ЛК», BNS