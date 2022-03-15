Европейский регулятор отозвал сертификаты всех авиакомпаний РФ

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Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) объявило о приостановке действия сертификатов российских авиакомпаний. Теперь самолеты страны-агрессора не смогут летать в небе над странами Евросоюза, говорится на сайте регулятора.

«EASA приняло решение приостановить действие всех выданных им сертификатов, в том числе сертификатов на продукцию, запчасти и приборы, а также сертификатов на тренировочные центры и авиатренажеры, если владелец сертификата находится или проживает в России или иным образом подпадает под санкции», — говорится в сообщении.

Сертификатов лишаться такие российские авиакомпании как: Аэрофлот, Газпром-Авиа, S7, Волга-Днепр, Уральские авиалинии, Россия, Nord Wind, Utair, Победа, Red Wings, IFly, Якутия, Ямал, Алроса.