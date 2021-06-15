Европейский регулятор предупредил о новых побочных эффектах вакцины от AstraZeneca

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) выступило с новыми рекомендациями в отношении вакцины, производимой предприятием AstraZeneca. По мнению специалистов организации, «людям, которые ранее страдали синдром повышенной проницаемости стенки капилляров (capillary leak syndrome), нельзя предлагать вакцину Vaxzevria (новое официальное название противокоронавирусной вакцины AstraZeneca).
Комитет по безопасности препаратов PRAC пришел к выводу, что «синдром повышенной проницаемости стенки капилляров необходимо приводить в информации о препарате в качестве нового побочного эффекта вакцины, и уведомлять об этом риске медиков и пациентов».
PRAC провел тщательное изучение шести случаев развития названного синдрома у пациентов, привитых Vaxzevria. Установлено, что побочное явление наступило в первые 4 дня после вакцинации. Этому больше подвержены женщины. Одна из пациенток скончалась.
При этом регулятор обращает внимание на то, что случаи проявления данного эффекта «крайне редки»: по состоянию на 27 мая в странах ЕС, Еврозоны, а также на территории Великобритании сделано более 78 млн прививок вакциной от AstraZeneca.
Признаки синдрома проявляются в отёках рук и ног, понижении давления, сгущении крови, ослаблении образования альбумина (важного белка крови).
«Медики должны быть информированы о симптомах этого заболевания и риске его рецидива у пациентов, у которых его диагностировали ранее. Лица, привитые препаратом Vaxzevria, должны немедленно обратиться за помощью, если заметят быстрое опухание конечностей или увеличение веса в первые дни после вакцинации. Вследствие низкого давления у людей, подверженных указанному синдрому может возникать головокружение», – отмечается в тексте EMA.
Регулятор запросил у компании AstraZeneca дополнительную информацию по поводу механизма развития такого синдрома после прививки.
Следует напомнить, что 7 апреля Комитет по безопасности ЕМА обязал включить предупреждение о возможном образовании тромбов, как побочном эффекте вакцины от AstraZeneca. При этом было подчёркнуто, что «проявление подобных эффектов фиксируется редко, а преимущества вакцины перевешивают возможные риски».l24