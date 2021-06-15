Европейский регулятор предупредил о новых побочных эффектах вакцины от AstraZeneca

PRAC провел тщательное изучение шести случаев развития названного синдрома у пациентов, привитых Vaxzevria. Установлено, что побочное явление наступило в первые 4 дня после вакцинации. Этому больше подвержены женщины. Одна из пациенток скончалась.

При этом регулятор обращает внимание на то, что случаи проявления данного эффекта «крайне редки»: по состоянию на 27 мая в странах ЕС, Еврозоны, а также на территории Великобритании сделано более 78 млн прививок вакциной от AstraZeneca.

Признаки синдрома проявляются в отёках рук и ног, понижении давления, сгущении крови, ослаблении образования альбумина (важного белка крови).

«Медики должны быть информированы о симптомах этого заболевания и риске его рецидива у пациентов, у которых его диагностировали ранее. Лица, привитые препаратом Vaxzevria, должны немедленно обратиться за помощью, если заметят быстрое опухание конечностей или увеличение веса в первые дни после вакцинации. Вследствие низкого давления у людей, подверженных указанному синдрому может возникать головокружение», – отмечается в тексте EMA.

Регулятор запросил у компании AstraZeneca дополнительную информацию по поводу механизма развития такого синдрома после прививки.

Следует напомнить, что 7 апреля Комитет по безопасности ЕМА обязал включить предупреждение о возможном образовании тромбов, как побочном эффекте вакцины от AstraZeneca. При этом было подчёркнуто, что «проявление подобных эффектов фиксируется редко, а преимущества вакцины перевешивают возможные риски».