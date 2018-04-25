Европейский союз продлит еще на год режим санкций за кибератаки

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Послы ЕС согласовали продление еще на год режима санкций против лиц и компаний, ответственных за кибератаки. Об этом сообщает специальный корреспондент Польского Радио в Брюсселе Беата Пломецкая, передает Польское радио.

Правовая база по этому вопросу была согласована еще год назад, тогда, однако, никто так и не был включен в черный список ЕС, несмотря на предложения внести в него российские и китайские киберпреступные группировки.

Страны ЕС, однако, отклонили это предложение, за что подверглись критике со стороны США. Вашингтон, в частности, обвинил Брюссель в чрезмерной снисходительности по отношению к Китаю.

Согласованные год назад санкции включают, в частности, запрет на въезд в Евросоюз и блокирование финансовых активов в Европе. Кроме того, лица или компании из ЕС не смогут финансировать попавших под санкции.