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Европейский суд: страны ЕС должны охранять волков

Фото pixabay.com

Европейский суд подчеркнул важность строгой охраны волка, отметив, что разрешения на охоту нужно выдавать только в исключительных случаях и в качестве крайней меры после того, как несмертельные меры уже были приняты в соответствии с нормами и не дали результата, сообщает LETA/BNS.

Европейский суд принял решение по вопросу о предоставлении разрешения на отстрел волков департаментом леса и природы Финляндии, поскольку в Финляндии волки находятся в серьезной опасности — их осталось всего 200 особей.

В решении подчеркивается, что волк является одним из наиболее строго охраняемых видов и что директиву по охране природных мест обитания ЕС следует толковать в соответствии с принципом осторожности, который приведен в статье 191 Договора о функционировании ЕС.

Иными словами, если существует риск, что разрешение на охоту повредит охране популяции волка, его нельзя выдавать.

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