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Европейский тур Олега Винника «Безумная любовь» в Вильнюсе и Клайпеде

Концерт самого популярного исполнителя Олега Винника состоится 26 октября в Клайпеде в Švyturio арене и 27 октября в Вильнюсе в Avia Solutions Group Arena.

  Олег Винник уже в этом году дебютировал в качестве тренера на шоу «Голос краини» и в шоу «Маска» уже побывал с обеих сторон проекта: на месте героя и на месте детектива.

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  Первый Eвропейский тур известного украинского артиста Олега Винника, который состоялся в мае 2019-го, ознаменовался огромным успехом: аншлагами на концертных площадках и горячим интересом публики. Осенью 2021-го певец вновь вернется на сцену Европы с новой авторской музыкальной программой «Безумная любовь «, охватив значительно больше городов и стран.  Гостей концертов ожидают танцевальные суперхиты, душевные баллады и горячие новинки в исполнении Олега Винника. В рамках программы обязательно прозвучат знаменитые композиции «Нино», «Счастье», «Вовчиця».

  Сегодня Олег Винник входит в ТОП самых успешных  артистов украинской сцены, явлется самым  популярным артистом в Украине  согласно сравнительному анализу Google Trends. Главный ньюзмейкер , обладатель многих презтижных  премий. Треки Олега Винника возглавляют  ведущие чарты СНГ, клипы собирают миллионы просмотров в You Tube.

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Певец задает тренды в украинском шоу-бизнесе.Он стал первым сольным поп-исполнителем в Украине, который начал собирать стадионы.

Билеты на концерт Олега Винника в Клайпеде 26 октября (2021 г.) в Švyturio арене продаются во всех кассах www.bilietai.lt

Билеты на концерт Олега Винника в Вильнюсе 27 октября.(2021 г.) в Avia Solutions Group arena продаются в кассах www.tiketa.lt

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