Европейский тур Олега Винника «Безумная любовь» в Вильнюсе и Клайпеде

Концерт самого популярного исполнителя Олега Винника состоится 26 октября в Клайпеде в Švyturio арене и 27 октября в Вильнюсе в Avia Solutions Group Arena.

Олег Винник уже в этом году дебютировал в качестве тренера на шоу «Голос краини» и в шоу «Маска» уже побывал с обеих сторон проекта: на месте героя и на месте детектива.