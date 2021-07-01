Европейский вещательный союз лишил Белтелерадиокомпанию доступа к некоторым услугам

Исполнительный комитет Европейского вещательного союза (ЕВС) подтвердил на своем заседании в среду приостановку членства Белтелерадиокомпании. С 1 июля она лишена доступа к ряду услуг, предоставляемых участникам ЕВС, включая обмен музыкальным и новостным контентом, сообщил ТАСС официальный представитель организации Дэфид Гудман.
«На сегодняшнем заседании [30 июня] Исполнительный комитет ЕВС подтвердил приостановку членства Белтелерадиокомпании», — сказал он. «С 1 июля Белтелерадиокомпания больше не будет иметь доступа к ряду услуг ЕВС, предоставляемых членам союза, включая обмен новостным и музыкальным контентом, права вещания специфических музыкальных и спортивных событий, юридическую, техническую и исследовательскую экспертизу и адвокатские услуги», — отметил Гудман.
28 мая Исполком ЕВС принял решение о приостановке членства Белтелерадиокомпании. Причиной, как он пояснил, стала «трансляция интервью [задержанных при посадке самолета в Минске Романа Протасевича и Софии Сапеги], полученных, очевидно, под принуждением». Как говорилось в заявлении Исполкома, другие трансляции Белтелерадиокомпании по этому вопросу также вызвали «другие серьезные опасения», поэтому орган принял решение приостановить ее членство в ЕВС.
В марте организаторы «Евровидения» не допустили Беларусь до участия в конкурсе в 2021 году в связи с тем, что представленная страной песня, по мнению организации, не соответствовала правилам состязания.