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Европейское бюро ВОЗ: закрытие школ при пандемии COVID-19 должно быть крайней мерой

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Гигиена рук, физическое дистанцирование и использование по мере необходимости медицинских масок позволят открыть школы в период пандемии и защитить детей и школьный персонал от коронавирусной инфекции.

Закрытие школ во время пандемии должно быть крайней мерой, говорится в заявлении Европейского бюро ВОЗ, опубликованном по итогам встречи руководителей министерств здравоохранения стран региона. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

В документе отмечается необходимость предусмотреть особые меры, направленные на защиту детей и персонала, относящихся к группам риска и наиболее уязвимых перед COVID-19. Кроме того, в ВОЗ предлагают разработать планы по онлайн-обучению. Эксперты напоминают, что виртуальные платформы предоставят дополнительные возможности по усвоению материалов, представленных в школе, а также позволят не прерывать обучение в том случае, если школы на какое-то время все-таки придется закрыть на карантин.

«Несмотря на то, что дети заражаются COVID-19 и передают инфекцию другим, болезнь у них протекает в основном в легкой форме или вообще без симптомов», — говорится в заявлении. При этом, как считают эксперты, закрытие школ негативно влияет на качество образования, развитие и здоровье детей, в том числе психическое. Кроме того, по их словам, атмосфера в некоторых семьях может быть небезопасной, и, как обычно, более других страдают представители самых уязвимых слоев населения.

Участники встречи, которая состоялась 31 августа в виртуальном формате под председательством главы Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге и министра здравоохранения Италии, подробно обсудили, как открыть школы, не усугубив при этом эпидемиологическую обстановку в странах региона. Главный вывод — полное закрытие средних учебных заведений должно быть крайней мерой и применяться лишь в исключительных случаях.

Представители стран, входящих в Европейский регион ВОЗ, договорились тесно сотрудничать в сфере разработки и внедрения мер по защите учащихся и персонала в предстоящем школьном году. В частности, предполагается создание единой базы данных о последствиях пандемии для семей с детьми. Авторы заявления высоко оценили усилия учителей и родителей, направленные на защиту интересов детей и предотвращение случаев отставания в учебе.

«Мы не можем допустить, чтобы дети стали жертвами этой пандемии и не могли воспользоваться возможностями, которые им должны быть предоставлены», — отмечается в документе.

По последним данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в Европе возросло до 3,685 млн, с момента вспышки скончались 207 тыс. человек.

belta.by

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