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Европол арестовал 60 интернет-мошенников

Фото europol.europa.eu

Международная операция под руководством правоохранительных органов Австрии позволила арестовать 60 человек, подозреваемых в мошенничестве в виртуальном пространстве. Об этом сообщили в среду, 30 октября, в Европейском полицейском агентстве (Европол), оказавшем поддержку действиям блюстителей порядка.

«Операция была направлена против преступных сетей, занимающихся мошенничеством, в частности проводящих незаконные операции на различных платформах и использующих украденные данные кредитных карт для совершения покупок в интернете», — отметили в организации. В ней приняли участие Колумбия и 18 европейских стран, в том числе Великобритания, Германия и Франция.

Как уточнили в Европоле, арест подозреваемых был произведен в период с 23 сентября по 4 октября. «Выявлены более 6,5 тыс. мошеннических операций, проведены обыски в 40 домах и арестованы 60 человек», — подчеркнули в организации. Ущерб от деятельности злоумышленников, по предварительной информации, составил не менее €5 млн.

Ранее Европол провел крупную операцию против спортивного допинга. Задержания подозреваемых и обыски проводились в 23 странах Евросоюза и еще 10 государствах за пределами ЕС.

korrespondent.net
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