Европол ликвидировал схему нелегальной торговли оружием через Украину

В Испании разоблачили крупную преступную группу торговцев оружием. Среди задержанных есть украинцы. Об этом сообщается в официальном сообщении Европола.

Задержание состоялось 12 ноября в испанских регионах Аликанте, Барселона и Валенсия. Расследование продолжалось с 2018 года. При проведении спецоперации изъяли имущество и средства на 10 млн евро.

Среди семи задержанных оказались граждане Испании, Латвии и Украины. Их подозревают в нелегальной перевозке на торговых судах оружия и взрывчатки через Украину в зоны конфликтов на севере Африки и Ближнем Востоке.