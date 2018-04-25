Европол ликвидировал схему нелегальной торговли оружием через Украину

В Испании разоблачили крупную преступную группу торговцев оружием. Среди задержанных есть украинцы. Об этом сообщается в официальном сообщении Европола.
Задержание состоялось 12 ноября в испанских регионах Аликанте, Барселона и Валенсия. Расследование продолжалось с 2018 года. При проведении спецоперации изъяли имущество и средства на 10 млн евро.
Среди семи задержанных оказались граждане Испании, Латвии и Украины. Их подозревают в нелегальной перевозке на торговых судах оружия и взрывчатки через Украину в зоны конфликтов на севере Африки и Ближнем Востоке.
«Торговцы оружием перевозили оружие и тяжелое вооружение, включая танки, через Средиземное море», — говорится в сообщении.
Отмечается, что обострение противоречий между лидерами группировки способствовало правоохранителям в задержании.korrespondent.net