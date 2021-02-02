Европол предупредил о мошенничестве с COVID-сертификатами

Фото europol.europa.eu

Европол предупредил, что преступные группировки начали продавать поддельные сертификаты тестов на коронавирус в аэропортах европейских стран. С таким предупреждением выступило в понедельник, 1 февраля, Европейское полицейское агентство (Европол), сообщает Daily Mail.

«Пока остаются в силе ограничения, введенные на фоне пандемии, эта незаконная деятельность продолжит процветать, — отметили в организации. — Особенно с учетом того, что существующие технические возможности в виде принтеров с высоким качеством печати и различного программного обеспечения позволяют злоумышленникам производить документы, которые очень сложно отличить от оригиналов».

Как сообщают в Европоле, недавно была ликвидирована группировка, занимавшаяся данной деятельностью в парижскому аэропорту Руасси — Шарль де Голль. В Великобритании были выявлены злоумышленники, продающие поддельные сертификаты за 100 фунтов стерлингов. Другая группировка, ликвидированная в Испании, продавала подтверждения об отсутствии коронавируса, за 40 евро, а в Нидерландах мошенники делали то же самое с помощью мобильных приложений для обмена сообщениями.