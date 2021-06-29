Евросоюз готовит новые санкции против России

В Евросоюзе в ближайшие месяцы подготовят новые санкции против России для того, чтобы их можно было быстро ввести в случае необходимости. Об этом в блоге рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«В ближайшие недели и месяцы я буду продвигать различные направления действий, которые наметили лидеры… Европейский Совет попросил Европейскую комиссию и меня представить варианты дополнительных ограничительных мер, которые будут готовы на случай, если Россия продолжит нарушать международное право», — пишет дипломат.
Вместе в тем, Боррель также займется разработкой вариантов взаимодействия с Россией по ряду вопросов.
Поручение заняться подготовкой санкций Боррель получил по итогам саммита глав государств и правительств ЕС.
Боррель отметил необходимость «сохранять жесткую линию» в отношении России, «оставляя открытыми каналы общения».
«Маловероятно, что в ближайшем будущем будет политическое изменение, которое приведет к существенному изменению ее (РФ) поведения», — добавил Боррель.
«Взаимодействие с Россией — это не роскошь и еще в меньшей мере уступка», — отметил он.
Напомним, 25 июня саммит ЕС продлил на полгода санкции против России.korrespondent.net