TOP,Сегодня в мире

Евросоюз готовит новые санкции против России

Фото europa.eu

В Евросоюзе в ближайшие месяцы подготовят новые санкции против России для того, чтобы их можно было быстро ввести в случае необходимости. Об этом в блоге рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«В ближайшие недели и месяцы я буду продвигать различные направления действий, которые наметили лидеры… Европейский Совет попросил Европейскую комиссию и меня представить варианты дополнительных ограничительных мер, которые будут готовы на случай, если Россия продолжит нарушать международное право», — пишет дипломат.

реклама

Вместе в тем, Боррель также займется разработкой вариантов взаимодействия с Россией по ряду вопросов.

Поручение заняться подготовкой санкций Боррель получил по итогам саммита глав государств и правительств ЕС.

Боррель отметил необходимость «сохранять жесткую линию» в отношении России, «оставляя открытыми каналы общения».

«Маловероятно, что в ближайшем будущем будет политическое изменение, которое приведет к существенному изменению ее (РФ) поведения», — добавил Боррель.

«Взаимодействие с Россией — это не роскошь и еще в меньшей мере уступка», — отметил он.

Напомним, 25 июня саммит ЕС продлил на полгода санкции против России.

korrespondent.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.