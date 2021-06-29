Евросоюз готовит новые санкции против России

Фото europa.eu

В Евросоюзе в ближайшие месяцы подготовят новые санкции против России для того, чтобы их можно было быстро ввести в случае необходимости. Об этом в блоге рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«В ближайшие недели и месяцы я буду продвигать различные направления действий, которые наметили лидеры… Европейский Совет попросил Европейскую комиссию и меня представить варианты дополнительных ограничительных мер, которые будут готовы на случай, если Россия продолжит нарушать международное право», — пишет дипломат.