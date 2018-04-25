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Евросоюз готовится к сезону отпусков

Фото pixabay.com

Еврокомиссия подготовила меры и критерии для безопасного проведения летнего отпускного сезона в период пандемии COVID-19. Предложено открыть внутренние границы ЕС, о внешних речь пока не идет.

Можно ли будет этим летом поехать в отпуск из одной страны Евросоюза в другую? Пока границы между многими государствами, входящими в Шенгенскую зоны, закрыты из-за пандемии COVID-19. Но призывы все же обеспечить проведение сезона отпусков звучат все громче. В ответ на них Еврокомиссия (ЕК) представила пакет рекомендаций, касающийся туризма и транспорта. Они должны позволить смягчить ограничения на передвижение внутри ЕС и возобновить туристические поездки еще этим летом.

Почему в ЕС спасают летний туризм?

Пакет обнародованных мер направлен, прежде всего, на то, чтобы удалось провести летний сезон отпусков. «Ближайшие месяцы могут дать людям шанс на такой необходимый отдых, расслабление и свежий воздух, а также на встречу с друзьями и семьей — будь-то в своей стране-члене ЕС, либо за границей», — заявили в Еврокомиссии. В то же время там подчеркнули, что это возможно лишь при соблюдении всех мер безопасности и гигиены, а также в том случае, если государства Евросоюза будут действовать скоординировано.

Не в меньшей мере речь идет и об экономике. Ведь на туризм приходится около 10% ВВП Евросоюза, эта сфера экономики создает 12% рабочих мест в ЕС. «Европа — крупнейшее туристическое направление в мире», — отметил в интервью DW один из чиновников ЕС.

Тем временем пандемия стоила владельцам ресторанов и отелей половины их выручки, для авиаперевозчиков и круизных компаний потери составляют 80%, для железнодорожных компаний, организующих поездки на дальние расстояния, — 85%. Это отражается и на сфере занятости. В частности, крупнейший туристический концерн Европы TUI за несколько часов до представления пакета Еврокомиссии объявил о сокращении 8000 своих сотрудников.

Критерии для безопасного туризма

ЕС не может запрещать или разрешать путешествия. Такие полномочия находятся в руках национальных государств. Более того, правительства лучше знают ситуацию на местах. Потому пакет ЕК содержит критерии, с помощью которых власти стран-членов ЕС смогут определять, где и когда ослаблять режим карантина.

При этом снятие ограничений на путешествия должно быть недискриминационным, указывают в Брюсселе. А именно, при открытии той или иной территории страны или региона возможность путешествовать туда должны получить жители всех территорий со схожей эпидемиологической ситуацией — независимо от их гражданства.

Открытие границ и транспорт

Меры Еврокомиссии предусматривают постепенное открытие внутренних границ ЕС. Снимать ограничения на перемещения следует начинать между регионами со схожей эпидемиологической ситуацией — это первый критерий. Второй — способность государств от начала до конца путешествия принимать меры против распространения коронавируса. Речь идет как о выдерживании социальной дистанции, так и о средствах индивидуальной защиты. Также страны ЕС должны быть в состоянии проводить нужное число тестов на COVID-19. Третий критерий — остающиеся в силе ограничения не должны выходить за необходимые для сдерживания пандемии рамки.

В пакете рекомендаций говорится только о снятии ограничений на внутренних границах ЕС: первая фаза состоит в частичной их отмене, вторая означает полное открытие границ. О внешних границах речь пока не идет. Напомним, что в апреле Еврокомиссия представила дорожную карту выхода из карантина. Согласно документу, сперва откроют границы между государствами-членами, потом — внешние рубежи ЕС.

Рекомендации ЕК также включают принципы, соблюдения которых необходимо для безопасного возобновления работы пассажирского транспорта. Еврокомиссия, в частности, рекомендует ввести обязательное ношение масок всеми пассажирами как в общественном транспорте, так и на вокзалах, станциях и в аэропортах, где должен быть в наличии гель для дезинфекции рук.

Работники транспорта будут носить не только маски, но и перчатки, а также другие средства индивидуальной защиты. Кроме того, билеты ЕК советуют продавать и покупать онлайн, чтобы избегать скоплений людей возле касс и автоматов. В Брюсселе указывают, что возобновить работу должны все виды транспорта — авиационный, железнодорожный, автомобильный и водный.

Информация для туристов

Еврокомиссия выработала критерии и для туристических объектов — с тем, чтобы их можно было посещать с минимальным риском инфицирования коронавирусом. Для того чтобы у людей была достаточная информация для планирования отпуска, ЕК начала создавать интерактивную карту, которая будет отображать эпидемиологическую ситуацию не только в каждой стране ЕС, но и в регионах.

Помимо этого, карта предоставит информацию о мерах безопасности и стандартах гигиены, предлагаемых каждым отелем, рестораном или организаторами публичных мероприятий. В Брюсселе надеются запустить интерактивную карту еще до начала летнего сезона отпусков. Но для этого государствам ЕС придется наладить сбор и предоставление соответствующей информации.

Права отдыхающих, если их поездку отменили

Законодательство ЕС по защите прав пассажиров и путешествующих является довольно жестким. Согласно нему, в случае отмены авиарейса или тура авиакомпании и туроператоры должны предоставить опцию денежного возмещения заплаченных при бронировании средств. В конце апреля 12 стран ЕС, среди которых Бельгия, Франция и Польша, обратились к Еврокомиссии с просьбой разрешить вместо возврата денег выдавать ваучеры. Авторы предложения аргументируют его и без того сложной ситуацией, в которую попали авиаперевозчики и турфирмы.

Брюссельские чиновники, однако, пока непреклонны: заставлять пассажиров принимать ваучеры нельзя. Они напомнили государствам-членам ЕС об их обязанности соблюдать права потребителей. Вместе с тем в ответ на обращение Еврокомиссия рекомендовала сделать ваучеры более привлекательными. Среди возможных путей этого — гарантии, что ваучеры не пропадут даже в случае банкротства компаний, возможность передавать ваучер другим лицам и автоматическое возмещение стоимости, если им не воспользовались до конца срока действия.

В Еврокомиссии также призвали потребителей соглашаться на получение ваучеров вместо денег, демонстрируя таким образом солидарность с компаниями, оказавшимися в сложной ситуации. «Законодательство ЕС должно выполняться. Если этого не будет, Еврокомиссия будет действовать, используя все свои полномочия», — заверил DW на условии анонимности высокопоставленный чиновник ЕС.

freecity.lv

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