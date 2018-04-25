Евросоюз и США не вернутся к отношениям пятилетней давности — Боррель

Евросоюз и США не вернутся к отношениям, которые были до избрания Дональда Трампа на пост американского президента. Такое мнение высказал на пресс-конференции в Брюсселе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

«Мы не идем обратно к отношениям, которые были 5 лет назад. Многое случилось с тех пор, например, Brexit, рост Китая», — сказал Жозеп Боррель.

По его словам, ЕС ожидает, что сможет построить лучшее партнерство с США по климату, а также по ядерной сделке с Ираном. «Мы ожидаем, что по этим темам у нас будет лучшее взаимопонимание», — заявил глава дипломатии ЕС.