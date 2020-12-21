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Европа отгораживается от Британии — СМИ

Фото из открытых источников

Больше 20 стран решили ввести ограничения на авиасообщение из-за распространения нового штамма коронавируса. Большинство из них приостановили прием рейсов из Великобритании, а Саудовская Аравия закрыла границы со всеми странами, пишет «Коммерсант».

Российские власти следят за ситуацией. «Аэрофлот» — единственный перевозчик, которому разрешены регулярные рейсы в Соединенное Королевство, — указаний о приостановке рейсов пока не получал.

Прием рейсов из Великобритании приостановлен в Австрии, Германии, Израиле, Ирландии, Италии, Кувейте, Швеции, Литве, Турции, Чехии, Хорватии, Колумбии, Канаде. Авиасообщение с Великобританией приостановлено в Болгарии, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Марокко, Финляндии, Франции, Нидерландах, Бельгии и Аргентине.

Саудовская Аравия полностью прекратила авиасообщение со всеми странами, закрыла сухопутные границы и морские порты. Сальвадор запретил въезд в страну всем, кто летел через Великобританию или ЮАР или находился в одной из этих двух стран в течение последних 30 дней. Также авиасообщение приостановлено с Великобританией и другими странами в Израиле (Дания и ЮАР), Турции (Дания, Нидерланды, ЮАР), Швейцарии (ЮАР).

Некоторые страны пока не приняли решение о закрытии авиасообщения с Великобританией, однако ужесточили противоэпидемические меры. Греция ввела семидневный карантин для всех приезжающих из Великобритании. Правительство Испании усилит контроль на наличие ПЦР-тестов для прибывающих из этой страны.

Франция на 48 часов приостанавливает пропуск грузового транспорта из Британии, сообщает Русская служба BBC. Пропуск транспорта из Франции в Британию будет разрешен, однако есть опасения, что водители грузовиков не будут пересекать границу, чтобы не застрять на территории Великобритании.

Всемирная организация здравоохранения обещает проинформировать общественность о новом типе коронавируса, когда о нем станет больше известно. ВОЗ находится в контакте с правительством Великобритании, чрезвычайный комитет которой соберется в понедельник на заседание, посвященное решению ограничить транспортное сообщение с королевством. Руководить экстренным совещанием будет лично премьер-министр Борис Джонсон, на встрече будут обсуждаться вопросы международных перевозок, в частности устойчивый поток грузов в Великобританию и из нее.

Служба общественного здравоохранения Англии объявила, что мутировавший вариант коронавируса был выявлен в Великобритании в сентябре, но широко распространяться стал с середины ноября, передает ТАСС.

Ученые подчеркнули, что пока не нашли свидетельств большей летальности возникшей мутации коронавируса в сравнении с первоначальным вариантом, а вакцина американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, которая уже применяется на территории королевства, сможет защитить от нового варианта коронавируса.

Как заявил эпидемиолог, глава отдела предупреждения заболеваний министерства здравоохранения Италии Джованни Рецца, которого цитирует РИА «Новости», новая разновидность коронавируса, имеет такую же реакцию на вакцину, что и «обычная».

«Новый вариант SARS-CoV-2, который встречается сейчас в Лондоне и на юго-востоке Великобритании, имеет мутации белка на поверхности вируса <…> Хотя существуют гипотезы о том, что эти мутации могут увеличить переносимость вируса, они, по-видимому, не меняют ни его клинической агрессивности, ни его ответа на вакцину», — заявил он.

Новый вариант коронавируса, о котором правительство Британии впервые рассказало 14 декабря, быстро становится доминирующим — в Лондоне и на юго-востоке Англии на него сейчас приходится около 60% новых случаев заражения, что вынуждает власти принимать жесткие меры, направленные на борьбу с инфекцией. По словам эксперта ВОЗ Марии ван Керкхове, мутировавший вариант уже распространился в Дании, Нидерландах, выявлен в Италии и Австралии.

20 декабря число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании составило 35,9 тыс., что стало рекордным показателем с начала пандемии. За последние семь дней число выявляемых в стране случаев инфицирования выросло на 51% по сравнению с предыдущим семидневным периодом. В общей сложности число выявленных случаев превысило 2,04 млн. Всего из-за коронавируса в королевстве умерли 67,4 тыс. человек, что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии.

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