Евросоюз может установить лимит на оплату наличными

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Ряд государств Евросоюза обратились к Еврокомиссии с просьбой запретить в пределах союза наличные платежи на сумму свыше пяти тысяч евро.

Письмо в Еврокомиссию направили Нидерланды, Франция, Бельгия, Италия и Испания. Как отмечается в обращении, наличные платежи анонимны, их невозможно отследить, и поэтому они представляют серьезный риск для борьбы с отмыванием средств, финансированием терроризма и уклонением от уплаты налогов.

Также Еврокомиссию попросили вывести из обращения банкноты номиналом в 500 евро, поскольку они широко используются в незаконной деятельности, в частности в торговле наркотиками и людьми. Выпуск таких купюр в ЕС прекратился еще в 2019 году, тем не менее они до сих пор находятся в обращении.