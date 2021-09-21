Евросоюз может установить лимит на оплату наличными

Ряд государств Евросоюза обратились к Еврокомиссии с просьбой запретить в пределах союза наличные платежи на сумму свыше пяти тысяч евро.
Письмо в Еврокомиссию направили Нидерланды, Франция, Бельгия, Италия и Испания. Как отмечается в обращении, наличные платежи анонимны, их невозможно отследить, и поэтому они представляют серьезный риск для борьбы с отмыванием средств, финансированием терроризма и уклонением от уплаты налогов.
Также Еврокомиссию попросили вывести из обращения банкноты номиналом в 500 евро, поскольку они широко используются в незаконной деятельности, в частности в торговле наркотиками и людьми. Выпуск таких купюр в ЕС прекратился еще в 2019 году, тем не менее они до сих пор находятся в обращении.
Еврокомиссия в целях ужесточения борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма уже выступала с предложением ввести запрет на операции с наличными на сумму более десяти тысяч евро и на анонимные кошельки с криптовалютами. В Еврокомиссии поясняли, что единый для всех стран ЕС лимит в десять тысяч достаточно высок, чтобы не ставить под сомнение роль евро как законного платежного средства.
В отдельных государствах Евросоюза подобные нормы уже действуют, однако лимит для крупных платежей от страны к стране разнится. Инициативу ЕК предстоит обсудить Европарламенту и Совету ЕС.freecity.lv