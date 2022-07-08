Евросоюз на пороге дальнейшего расширения

Чехии, которая в следующие 6 месяцев будет председательствовать в Совете ЕС, придется балансировать между странами, настаивающими на скорейшем вступлении Украины и Молдовы в ЕС, и странами, которые давно уже стоят в очереди, как, например, государства Западных Балкан.

Находясь в Северной Македонии, Мишель заявил, что это «решающий момент» для этой страны, и призвал ее принять так называемое «французское предложение», которое позволит включить в процесс вступления некоторые спорные с Болгарией темы, касающиеся культуры, языка и идентичности. Как известно, Болгария оспаривает многие моменты, а «французское предложение» призвано обеспечить компромисс между Софией и Скопье.

«У вашей страны есть шанс снова стать лидером в процессе расширения ЕС на Балканы, — сказал Мишель. — Лично я абсолютно убежден, что это сбалансированное решение, которое отвечает вашим основным проблемам. Цель ясна: начать переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС и наконец продвинуться вперед, чтобы построить наше общее будущее в ЕС», — сказал Мишель в Скопье.

Председатель Совета в то же время отметил, что если Северная Македония скажет «да», то первая межправительственная конференция будет организована в ближайшие несколько дней, вслед за чем незамедлительно последуют и другие шаги.

«Важно, что в этом предложении четко говорится о македонском языке, без оговорок со стороны ЕС. Македонский язык – это ваш язык, и «французское предложение» уважает это обстоятельство. Все нормативные акты, законодательство ЕС будут переведены на македонский язык», — сказал Мишель, пытаясь успокоить критиков «французского предложения».

«Мы также прекрасно понимаем озабоченность, выраженную некоторыми по поводу вашей национальной идентичности. Вы можете рассчитывать на мою полную поддержку, как президента Европейского Совета, в систематическом отстаивании ваших законных прав», — заверил Мишель.

София, со своей стороны, приняла это предложение. Однако, несмотря на давление со стороны Брюсселя и соседней Албании, чей путь вступления в ЕС связан со Скопье, внутреннее давление с требованием отвергнуть компромисс продолжает усиливаться.

Протесты перед парламентом Македонии не стихают четвертую ночь подряд. Протестующие утверждают, что сделка «атакует» их этническую идентичность, и даже сравнили отношение Болгарии к македонцам с риторикой, которую чуть восточнее зачастую используют в отношении украинцев.

Критики «французского предложения» говорят, что оно открывает путь к отрицанию национальной идентичности македонцев.

«Компромисс, предложенный Северной Македонии, подпитывает политическую и этническую поляризацию в этой стране», — сказал журналистам Мишель. По его мнению, граждане этой страны считают, что предложение «в основном способствует достижению целей болгарских радикалов по отношению к македонцам».

«Я пытаюсь до них донести, что в будущем никто не сможет продолжать использовать процесс вступления в ЕС для получения дальнейших уступок от Скопье в отношении двусторонних споров об истории, языке и этнической принадлежности», — добавил он.

Но многие считают, что ЕС рискует еще больше потерять политический авторитет в Юго-Восточной Европе.

Выступая вместе с Мишелем, премьер-министр Македонии Димитар Ковачевски сказал, что европейское предложение, благоприятное для македонцев, учитывает беспокойство Скопье.

«Измененное, уточненное и дополненное «французское предложение» дает нам то, за что мы боролись годами – четкую формулировку македонского языка, — сказал премьер-министр. – Мы гордимся своей идентичностью, до сих пор никто не смог ассимилировать македонский народ, и это факт».

Достижение прогресса в расширении на Балканы стало еще более значимым после того, как ЕС предоставил статус кандидата Украине и Молдове.

Соглашение между Северной Македонией и Болгарией оживило бы европейскую перспективу Западных Балкан в тот момент, когда они чувствуют себя ущемленными по сравнению с Украиной и Молдовой.

Лидеры стран Западных Балкан были крайне недовольны тупиковой ситуацией с расширением ЕС в кулуарах саммита Европейского Совета в Брюсселе 23 июня, на котором Украина и Молдова получили статус кандидатов в члены ЕС. Однако Чехия, которая 1 июля приняла председательство в Совете ЕС от Франции, обещает продвигать расширение в обоих направлениях.

«Эти две вещи не противоречат друг другу. Вопрос «Восток или Юг?» не стоит», — сказал премьер-министр Чехии Петр Фиала в ходе пресс-конференции, организованной по поводу начала председательства Чехии.

«Мы можем и хотим сосредоточиться на обоих направлениях, — добавила в свою очередь глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая также приняла участие в конференции. – Скорость процесса вступления в ЕС находится в руках самих стран», — сказала она.

По словам Фиалы, ЕС должен раскрыть свои объятия Западным Балканам, чтобы защитить регион от пропаганды и избежать потенциальной дестабилизации.

В октябре 2022 года чешское председательство организует неформальный саммит в Праге. В мероприятии примут участие страны-члены ЕС и другие европейские страны «от Исландии до Украины».

«Это в интересах всех нас. ЕС не может смотреть только на восток или юг. Он должен смотреть во всех направлениях», — подчеркнул Фиала.