Евросоюз начал экспертизу вакцины «Спутник V»

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье вакцины «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ объявляет о начале процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств», — указано в сообщении.
Решение комитета о начале процедуры последовательной экспертизы принято с учетом результатов лабораторных и клинических исследований вакцины на взрослых. EMA проведет оценку соответствия вакцины «Спутник V» установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству.
По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, одобрение EMA позволит обеспечить вакциной «Спутник V» 50 млн жителей ЕС, начиная с июня 2021 года. «Партнерство по вакцине должно стоять выше политики, и сотрудничество с EMA является отличным примером, который подтверждает, что только объединение усилий способно победить пандемию», — сказал Кирилл Дмитриев.
Несколько государств ЕС уже одобрили применение «Спутник V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. В настоящее время вакцина зарегистрирована в Венгрии и Словакии.
«Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодня «Спутник V» зарегистрировали 42 страны с общим населением свыше 1,1 млрд человек.belta.by