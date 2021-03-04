Евросоюз начал экспертизу вакцины «Спутник V»

Решение комитета о начале процедуры последовательной экспертизы принято с учетом результатов лабораторных и клинических исследований вакцины на взрослых. EMA проведет оценку соответствия вакцины «Спутник V» установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, одобрение EMA позволит обеспечить вакциной «Спутник V» 50 млн жителей ЕС, начиная с июня 2021 года. «Партнерство по вакцине должно стоять выше политики, и сотрудничество с EMA является отличным примером, который подтверждает, что только объединение усилий способно победить пандемию», — сказал Кирилл Дмитриев.